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Сегодня, 16:39

Свентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона.

«Я отчетливо заметила это после Дохи и Дубая. Потому что я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника — это была небольшая стабильная серия, и я была очень собранной. Но, тем не менее, я проиграла в финале, и люди были, не знаю, удивлены, недовольны выступлением, просто критиковали. И это заставило меня задуматься, что в прошлом году, до этой длинной серии и до победы на всех этих турнирах, я была бы очень довольна этим результатом. Но сейчас, учитывая все эти комментарии, я такая: «Этого мало», — приводит слова Свентек Eurosport.

Также 21-летняя польская теннисистка считает, что ей нужно приспособиться к статусу фаворита.

«Во мне видят мишень, в прошлом году такого не было. Ситуация изменилась, и нужно к ней приспособиться. Поэтому я стараюсь поменьше читать подобные комментарии. Не хочу, чтобы они на меня влияли, потому что я довольна проделанной работой. Это пример того, как изменилось отношение людей — на мой взгляд, не в лучшую сторону, — и из-за этого точно усилилось давление, и ожидания стали выше. Но я стараюсь как можно лучше с этим справляться», — сказала Свентек.

Свентек — победительница трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022, Открытый чемпионат США 2022). На ее счету 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Теннис
Ига Свентек
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