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Сегодня, 01:49

Кудерметова переиграла Блинкову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла соотечественницу Анну Блинкову — 6:3, 6:4.

Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) - Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4

Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — Даяна Ястремская (Украина, WC) — 6:1, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9) — 3:6, 6:3, 6:3

Леся Цуренко (Украина, Q) — Донна Векич (Хорватия, 29) — 2:6, 6:2, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:5, 3:6, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2023/
Теннис
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
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