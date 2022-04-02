Свентек победила Осаку и выиграла турнир в Майами

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир WTA в Майами.

В финале она победила японку Наоми Осаку со счетом — 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Свентек сделала 3 подачи на вылет и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Осака сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 2) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:0