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Сегодня, 21:31

Свентек победила Осаку и выиграла турнир в Майами

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир WTA в Майами.

В финале она победила японку Наоми Осаку со счетом — 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Свентек сделала 3 подачи на вылет и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Осака сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 2) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:0

Теннис
Ига Свентек
Наоми Осака
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