Свентек победила Осаку и выиграла турнир в Майами
Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир WTA в Майами.
В финале она победила японку Наоми Осаку со счетом — 6:4, 6:0. Игра продолжалась 1 час 20 минут.
Свентек сделала 3 подачи на вылет и одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Осака сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки.
Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Ига Свентек (Польша, 2) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 6:0
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