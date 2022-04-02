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Сегодня, 06:29

Звонарева встретится с Кудерметовой в финале парного турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии в полуфинале турнира в Майами обыграла россиянку Екатерину Александрову и китаянку Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 13:11. Звонарева и Зигемунд сделали 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 4.

В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с Вероникой Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия). Матч пройдет сегодня, 2 апреля и начнется в 16:00 мск.

Вера Звонарева
Вероника Кудерметова
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Вероника Кудерметова в паре с Элис Мертенс вышли в финал турнира в Майами
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