Звонарева встретится с Кудерметовой в финале парного турнира в Майами

Россиянка Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии в полуфинале турнира в Майами обыграла россиянку Екатерину Александрову и китаянку Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 13:11. Звонарева и Зигемунд сделали 5 эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 4.

В финале Звонарева и Зигемунд встретятся с Вероникой Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия). Матч пройдет сегодня, 2 апреля и начнется в 16:00 мск.