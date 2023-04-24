Свентек отреагировала на то, что больше года является первой ракеткой мира

Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на то, что она уже больше года является первой ракеткой мира.

«Я горжусь стабильностью, потому что, когда я стабильно играла на другом уровне, это было приятно, но нынешний уровень даже превосходит мои ожидания. Прошлый год был очень, очень тяжелым, и я предполагала, что этот сезон может быть тяжелым из-за комментариев и ожиданий со стороны. А еще я поняла, что значит выигрывать турниры подряд. Поэтому надеюсь, что не буду рассчитывать на победу в каждом турнире. Теперь я могу лучше использовать свой опыт, а не беспокоиться о мелочах. Я рада, что уже больше года остаюсь первой ракеткой мира, и это захватывающее время (улыбается)», — заявила Свентек на пресс-конференции.

Польская теннисистка возглавила рейтинг WTA 4 апреля 2022-го после завершения карьеры австралийкой Эшли Барти. Спортсменка продолжает лидировать в обновленном рейтинге, опубликованном 24 апреля.

23 апреля она одержала победу на турнире в Штутгарте, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (6:3; 6:4).