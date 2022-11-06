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Сегодня, 12:00

Свентек будет бороться за каждый мяч в матче с Соболенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с белоруской спортсменкой Ариной Соболенко на Итоговом турнире WTA.

«Сделаю выводы из предыдущих игр с Ариной. Та игра на Открытом чемпионате США была напряжённой. Я не предполагаю, что полуфинал пойдёт по тому же сценарию. Думаю, что это будет очень даже захватывающе. Соболенко будет бороться за каждый мяч. Знаю, что она может черпать энергию из толпы. Я должна сосредоточиться на себе, чтобы ничто не отвлекало меня», — приводит слова Свентек пресс-служба WTA.

Свентек уже обеспечила себе выход из группы с первого места на Итоговом турнире WTA. Ранее она обыграла Дарью Касаткину и Каролин Гарсию. Соболенко в своем квартете оказалась сильнее Онс Жабер и Джессики Пегулы, уступив представительнице Греции Марии Саккари.

Матч Свентек — Соболенко пройдет 7 ноября.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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