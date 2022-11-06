Российская теннисистка Дарья Касаткина эмоционально прокомментировала поражение француженке Каролин Гарсии в матче за выход в полуфинал Итогового турнира WTA.

25-летняя россиянка проиграла со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

«Я разочарована. Это была отличная борьба и хороший матч. Но, к сожалению, кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. Это больно, но это спорт. Когда ты не хочешь проигрывать, ты выжимаешь все, что у тебя есть, все, что осталось в твоем баке, так что именно это я и делала. Сейчас я чувствую себя абсолютно опустошенной.

Конечно, сейчас я все ненавижу, ничего не хочу делать. Я должна быть объективной и должна сказать, что этот сезон был лучшим в моей карьере. Честно говоря, в начале сезона, если бы вы сказали мне, что я буду сейчас сидеть здесь, я бы, наверное, не поверила», — приводит слова Касаткиной сайт WTA.

Из группы Трэйси Остин в плей-офф вышли Ига Свентек и Каролин Гарсия, из группы Нэнси Ричи — Мария Саккарии Арина Соболенко.