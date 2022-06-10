Соболенко вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.

В четвертьфинале она победила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)