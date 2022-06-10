Соболенко вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в полуфинал турнира в Хертогенбосе.
В четвертьфинале она победила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 7 минут.
В следующем раунде Соболенко сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)
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