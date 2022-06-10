Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии прошли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе.
В четвертьфинале они победили Катаржину Питер из Польши и Кимберли Циммерман из Бельгии со счетом 6:1, 6:1.
В следующем раунде Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Алекса Гуарачи/Шелби Роджерс (Чили/США)
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Катаржина Питер/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — 6:1, 6:1
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