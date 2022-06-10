Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс из Бельгии прошли в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе.

В четвертьфинале они победили Катаржину Питер из Польши и Кимберли Циммерман из Бельгии со счетом 6:1, 6:1.

В следующем раунде Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Алекса Гуарачи/Шелби Роджерс (Чили/США)

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Катаржина Питер/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — 6:1, 6:1