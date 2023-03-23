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Сегодня, 06:51

Соболенко во втором круге турнира в Майами встретится с Роджерс

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. На счету 30-летней Роджерс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Роджерс встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Слоан Стивенс (США) — 6:4, 3:6, 6:2

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