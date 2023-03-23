Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:47

Александрова вышла во второй круг турнира в Майами в парном разряде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Екатерина Александрова и словачка Тереза Михаликова вышли во второй круг турнира WTA в Майами (США) в парном разряде.

В первом круге спортсменки победили японку Эри Ходзхуми и американку Алисию Паркс в трех сетах — 5:7, 6:2, 10:8.

Следующим соперником Александровой и Михаликовой станет победитель матча Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 4).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Эри Ходзуми/Алисия Паркс (Япония/США) — 5:7, 6:2, 10:8

Теннис
Екатерина Александрова
0
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
«Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»
YLE сообщил о задержании груза с российскими удобрениями в финском порту
Рамадан в 2023 году: начало и конец, что можно есть, что нельзя делать
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
Valve представила игру Counter-Strike 2
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко во втором круге турнира в Майами встретится с Роджерс
Новости
RSS RSS
Все новости