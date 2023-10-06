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Сегодня, 13:00

Соболенко — Рыбакина: смотреть трансляцию матча турнира в Пекине (видео)

Видеотрансляция матча 1/4 финала турнира в Пекине Соболенко — Рыбакина начнется в 14.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Пекине (Китай) 6 октября, в пятницу. Матч начнется примерно в 14.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Соболенко — Рыбакина можно будет в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее 25-летняя Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине — 6:4, 7:6 (7:4), а 24-летняя Рыбакина обыграла россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1). Рыбакина располагается на пятой строчке в рейтинге WTA.

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Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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