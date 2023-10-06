Гауфф обыграла Саккари и встретится со Свентек в полуфинале турнира в Пекине
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла Марию Саккари из Греции в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
В полуфинале турнира в Пекине 19-летняя Гауфф сыграет против представительницы Польши Иги Свентек, которая ранее победила француженку Каролин Гарсию.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Коко Гауфф (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 6) — 6:2, 6:4
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