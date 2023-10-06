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Сегодня, 13:06

Самсонова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Алина Савинова
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.

Россиянка 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В 1/2 финала турнира 24-летняя Самсонова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:3, 6:2

Теннис
Елена Остапенко
Людмила Самсонова
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