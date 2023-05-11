Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:50

Соболенко о «мастерсе» в Риме: «Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в интервью «СЭ» рассказала о своих впечатлениях о Риме перед стартом «мастерса».

— Рим, Италия — прекрасное место. С чем у вас ассоциируется эта страна, этот город?

— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверное, больше всего из-за вкусной еды (смеется).

— Если не секрет, то какое блюдо итальянской кухни любимое?

— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.

11 мая Соболенко сыграет в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме с американкой Софией Кенин.

Арина Соболенко. «Я упертая, как настоящий Телец». Соболенко — о своих секретах и любви к Италии

Теннис
Арина Соболенко
1
0
Читайте также
Игра «Милана» — катастрофа. Как же жаль, что против «Интера» в ЛЧ бьется не «Наполи»
Медведев снова жалуется на размеры корта. Справедливы ли обвинения россиянина?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что основные проблемы Кудерметовой связаны с психологией

Россиянка Блинкова проиграла Калининой во втором круге турнира в Риме
Новости
RSS RSS
Все новости