Теннис
WTA
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:00

«Я упертая, как настоящий Телец». Соболенко — о своих секретах и любви к Италии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
Арина Соболенко и Ига Свентек
Арина Соболенко и Ига Свентек.
Фото Global Look Press
1/3
Один из лидеров мирового женского тенниса — в эксклюзивном интервью «СЭ».

Арина Соболенко — одна из самых ярких теннисисток в современном женском туре. Раньше на обаятельную девушку из Белоруссии обрушивался шквал критики по поводу и без. Но она, несмотря ни на что, проводит свой лучший сезон, уверенно держится на второй строчке рейтинга WTA и уже успела взять три титула в этом году, среди которых US Open и «мастерс» в Мадриде. Накануне римского тысячника «СЭ» поговорил с теннисисткой и узнал, как она отметила свое 25-летие, верит ли в знаки зодиака, какова ее цель на этот сезон и чего ожидает от «Ролан Гаррос».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Обожаю приезжать в Италию. Больше всего из-за вкусной еды

— Вы говорили, что победу на мадридском «мастерсе» и свой день рождения отпразднуете уже в Риме. Так как все прошло?

— Да, в воскресенье вечером пошли поели вкусную пасту, пиццу и мороженое. Прогулялись по городу. Что может быть еще лучше для празднования дня рождения и титула?

— Ваш тренер называет вас в шутку «старушкой», а вы соглашаетесь, хотя еще молоды. Но что вас отличает от Арины пятилетней давности? Что поменялось внутри? И какой могли бы дать совет себе?

— Многое поменялось. Я стала более зрелая, спокойная, хладнокровная и, наверно, отчасти более уверенная в себе. Какой бы я дала совет той Арине? Ничего бы не сказала. Мне кажется, мне надо было пройти весь путь, чтобы прийти к тому, кем я сейчас являюсь.

— Последнее о дне рождения. Вы, получается, Телец, но верите ли в знаки зодиака?

— Не то чтобы я прямо верю, но я точно упертая, как Телец.

Арина Соболенко. Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира

— Рим, Италия — прекрасное место. С чем у вас ассоциируется эта страна, город?

— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверно, больше всего из-за вкусной еды (смеется).

— Если не секрет, то какое блюдо итальянской кухни любимое?

— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.

— Перед турниром у вас было немного свободного времени. Из чего состоит ваш день?

— По-разному бывает. В связи с тем, что я сыграла финал в Мадриде, мы делаем одну тренировку фитнес, но большую половину дня занимает восстановление, работа с физио, возможно, 10-15 плавания, прогулка по Риму, вкусно покушать. Ухожу больше в восстановление перед следующим турниром.

Арина Соболенко и Ига Свентек
Арина Соболенко и Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Не считаю нас со Свентек и Рыбакиной «Большой тройкой»

— Муратоглу считает вас, а также Свентек с Рыбакиной «Большой тройкой» женского тура. Согласны ли с таким определением?

— Не сказала бы, что мы «Большая тройка», потому что я бы не упускала из виду и Крейчикову с Саккари. Возможно, мы просто более стабильно играем в этом сезоне, но я бы не сказала, что только наша тройка — это «Большая тройка» в WTA. Все равно приятно такое слышать. Хочется только продолжать быть в этой тройке и показывать такие результаты.

— Последний вопрос общего характера. Речь о парном теннисе. Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли наконец-то свой первый парный титул вдвоем. А что вы думаете о паре? Видите ли себя в будущем снова в ней?

— Я в принципе играла в паре, даже первой ракеткой мира была. Игра в паре очень помогает в одиночке, но опять-таки, если больше фокусов одиночке, тяжело играть и то, и то. Поэтому я и не играю больше пару, потому что силы не безграничны. К сожалению, мы не молодеем с каждым годом. Я люблю парный теннис, но пришлось отказаться в пользу одиночки и больше заниматься восстановлением в свободное время.

Елена Рыбакина. Экс-россиянка выиграла «мастерс» в Индиан-Уэллсе, впервые обыграв Соболенко. Белоруска допустила 10 двойных ошибок и едва не заплакала

— Следующие пару вопросов будут в формате блица — нужно будет просто продолжить фразу. Главная мотивация в теннисе для меня...

— Это титулы.

— Моя самая большая поддержка...

— Моя семья.

— Мой самый большой критик...

— Моя команда.

— Любимый турнир...

— US Open.

— Я бы хотела улучшить в себе...

— Все по чуть-чуть.

— Будь моя воля, все турниры были бы на таком покрытии, как ...

— Я все покрытия люблю, но давайте хард.

Арина Соболенко. Белоруска без флага выиграла первый «мейджор» в карьере. В битве за титул Соболенко была сильнее Рыбакиной

— Я отношусь к коучингу...

— Положительно.

— О «Ролан Гарросе» могу сказать...

— Это хорошая возможность для меня показать хороший результат.

— Цель на этот сезон...

— Стать лучше, чем я была в прошлом году.

Теннис
Арина Соболенко
0
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания
Новости
RSS RSS
Все новости