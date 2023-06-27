Потапова снялась с турнира в Истборне из-за травмы

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Истборне.

Спортсменка не сыграет из-за небольшой травмы, которую получила на прошлой неделе на турнире в Бирмингеме.

«Мои следующие дни будут направлены на восстановление, чтобы подойти в лучшей форме к Уимблдону! Увидимся в Лондоне», — написала Потапова в соцсетях.

В основной сетке Потапову заменит лаки-лузер британка Хизер Уотсон, которая в первом круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.