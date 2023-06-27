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Сегодня, 14:37

Потапова снялась с турнира в Истборне из-за травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Истборне.

Спортсменка не сыграет из-за небольшой травмы, которую получила на прошлой неделе на турнире в Бирмингеме.

«Мои следующие дни будут направлены на восстановление, чтобы подойти в лучшей форме к Уимблдону! Увидимся в Лондоне», — написала Потапова в соцсетях.

В основной сетке Потапову заменит лаки-лузер британка Хизер Уотсон, которая в первом круге сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Теннис
Анастасия Потапова
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