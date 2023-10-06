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Сегодня, 09:04

Россиянка Звонарева и немка Зигемунд не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Пекине

Алина Савинова
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Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили представительницам Бразилии Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани в четвертьфинале турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу бразильянок.

В 1/2 финала турнира Гаммара Мартинс и Стефани сыграют против победительниц матча Мария Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ингрид Гамарра Мартинс/Луиза Стефани (Бразилия) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — 6:2, 6:3

Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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