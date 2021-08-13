Соболенко переиграла Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Монреале
20:35
В четвертьфинале турнира в Монреале сошлись две представительницы Белоруссии — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Победу в двух сетах одержала «посеянная» на турнире под первым номером Соболенко — 6:2, 6:4.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — 6:2, 6:4
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