Соболенко переиграла Азаренко и вышла в полуфинал турнира в Монреале

В четвертьфинале турнира в Монреале сошлись две представительницы Белоруссии — Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Победу в двух сетах одержала «посеянная» на турнире под первым номером Соболенко — 6:2, 6:4.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 8) — 6:2, 6:4