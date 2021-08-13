У 26-летней американской теннисистки обнаружили опухоль мозга
18:12
Американская теннисистка Александра Киик сообщила, что у нее диагностировали опухоль мозга, информирует Behind the Racquet.
Отметим, что шесть лет назад Киик завершила курс лечения от меланомы.
У Александры обнаружили невриному слухового нерва — доброкачественную опухоль, которую можно удалить при хирургическом вмешательстве. После операции Киик может сохранить слух.?
26-летняя американка Александра Киик — чемпионка 7 турниров ITF и экс-126-я ракетка мира.
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