У 26-летней американской теннисистки обнаружили опухоль мозга

Американская теннисистка Александра Киик сообщила, что у нее диагностировали опухоль мозга, информирует Behind the Racquet.

Отметим, что шесть лет назад Киик завершила курс лечения от меланомы.

У Александры обнаружили невриному слухового нерва — доброкачественную опухоль, которую можно удалить при хирургическом вмешательстве. После операции Киик может сохранить слух.?

26-летняя американка Александра Киик — чемпионка 7 турниров ITF и экс-126-я ракетка мира.