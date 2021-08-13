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У 26-летней американской теннисистки обнаружили опухоль мозга

18:12
Александра Киик. Фото AFP
Александра Киик. Фото AFP

Американская теннисистка Александра Киик сообщила, что у нее диагностировали опухоль мозга, информирует Behind the Racquet.

Отметим, что шесть лет назад Киик завершила курс лечения от меланомы.

У Александры обнаружили невриному слухового нерва — доброкачественную опухоль, которую можно удалить при хирургическом вмешательстве. После операции Киик может сохранить слух.?

26-летняя американка Александра Киик — чемпионка 7 турниров ITF и экс-126-я ракетка мира.

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Иван Шитик все материалы автора

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