08:53 | Теннис — WTA

Соболенко и Суарес Наварро пробились в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

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Во втором раунде турнира WTA в Сан-Хосе (США) белоруска Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге (6:3, 6:3). Испанка Карла Суарес Наварро обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндз (3:6, 6:1, 6:2).

В 1/4 финала Соболенко сыграет с Суарес Наварро.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 876 183 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) - Коко Вандевеге (США, WC) - 6:3, 6:3

Карла Суарес Наварро (Испания, 6) - Бетани Маттек-Сэндз (США, WC) - 3:6, 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stanford/2019/

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