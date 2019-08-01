Соболенко и Суарес Наварро пробились в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Во втором раунде турнира WTA в Сан-Хосе (США) белоруска Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге (6:3, 6:3). Испанка Карла Суарес Наварро обыграла представительницу США Бетани Маттек-Сэндз (3:6, 6:1, 6:2).
В 1/4 финала Соболенко сыграет с Суарес Наварро.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 876 183 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) - Коко Вандевеге (США, WC) - 6:3, 6:3
Карла Суарес Наварро (Испания, 6) - Бетани Маттек-Сэндз (США, WC) - 3:6, 6:1, 6:2
Дополнительная информация
Загрузка...