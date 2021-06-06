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Слоан Стивенс рассказала о психологических проблемах в теннисе

6 июня 2021, 09:43
Слоан Стивенс. Фото Instagram
Слоан Стивенс. Фото Instagram
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Американка Слоан Стивенс рассказала о психологических проблемах в теннисе.

«Думаю, многие теннисисты молча страдают от всего этого. Но это неправильно и нечестно, надо менять сам подход. Конечно, все находят способы справиться трудностями, но чем больше поддержки ты ощущаешь, тем лучше.

Важно поддерживать друг друга, потому что теннис — очень эмоциональный вид спорта. И это важно не только для девочек. К тому же Тур тоже должен помогать игрокам.

Необходимо иметь возможность поделиться с кем-то своими эмоциями и переживаниями. Нельзя делать вид, что все в порядке, когда это не так», — приводит слова Стивенс Tennis Majors.

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