Мельникова пробилась во второй раунд турнира в Ноттингеме

Российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого круга она обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 2:6, 7:6 (8:6)).

Матч продолжался два часа и 42 минуты. Следующей соперницей россиянки станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Марина Мельникова (Россия, Q) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:3, 2:6, 7:6 (8:6)