Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Мельникова пробилась во второй раунд турнира в Ноттингеме

6 июня 2021, 19:06
Теги:

Российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого круга она обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 2:6, 7:6 (8:6)).

Матч продолжался два часа и 42 минуты. Следующей соперницей россиянки станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nottingham Open

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Марина Мельникова (Россия, Q) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:3, 2:6, 7:6 (8:6)

Читайте также

Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся
Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд