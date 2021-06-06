Мельникова пробилась во второй раунд турнира в Ноттингеме
6 июня 2021, 19:06
Российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого круга она обыграла американку Кэти Волынец (6:3, 2:6, 7:6 (8:6)).
Матч продолжался два часа и 42 минуты. Следующей соперницей россиянки станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nottingham Open
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Марина Мельникова (Россия, Q) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:3, 2:6, 7:6 (8:6)
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