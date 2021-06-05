Соболенко и экс-хоккеист сборной Белоруссии Кольцов впервые опубликовали совместные фото

Четвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и экс-хоккеист сборной Белоруссии Константин Кольцов поделились совместными снимками в своих аккаунтах в Instagram.

Это первые их снимки, показанные публично. Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова объявила о разводе, тегнув в Instagram аккаунт Соболенко.