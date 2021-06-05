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Соболенко и экс-хоккеист сборной Белоруссии Кольцов впервые опубликовали совместные фото

5 июня 2021, 23:55
Арина Соболенко. Фото Instagram
Арина Соболенко. Фото Instagram
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Четвертая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и экс-хоккеист сборной Белоруссии Константин Кольцов поделились совместными снимками в своих аккаунтах в Instagram.

Это первые их снимки, показанные публично. Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова объявила о разводе, тегнув в Instagram аккаунт Соболенко.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPvPdf7D8NG/

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