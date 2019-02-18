Симона Халеп рассталась с тренером после недели сотрудничества

Румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничеством с бельгийским тренером Тьерри ван Клемпутом, информирует официальный сайт WTA. Она неофициально работала с ним на Australian Open. Формально они сотрудничали только на турнире Дохе (Катар), который завершился 16 февраля.

– Мы поработали неделю и все, решили прекратить сотрудничество, потому что не сработались, – приводит официальный сайт WTA слова Халпе.. Он отличный человек, очень хороший, но на корте не было "химии". В теннисном плане мы не сошлись, но мы останемся друзьями. Сейчас я не буду ищу нового тренера. Со мной рядом моя команда, мой спарринг-партнер. Чувствую, что сейчас мне нужна свобода. Не думаю, что без тренера я буду паниковать.

Зимой Халеп рассталась с предыдущим тренером Дарреном Кэхиллом этой зимой. Специалисту необходимо было посвятить больше времени свой семье, живущей в Австралии.

Предыдущим подопечным ван Клемпута был его соотечественник Давид Гоффен.