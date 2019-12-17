Шарапова рассказала о худшем совете в жизни

Россиянка Мария Шарапова рассказала о худшем совете в ее жизни. На данный момент в рейтинге WTA она занимает 131-е место.

— Всегда знаю, чего хочу добиться в конце, приводит слова Шараповой GoodMorningAmerica. — В любой момент пути понимаю, к чему иду. Худший совет, который я получала? Мне говорили: «Не так важно, как ты начинаешь, важнее то, как заканчиваешь». Но начало играет одну из ключевых ролей. Именно поэтому в начале карьеры нужно составить план действий. Надо приложить максимум усилий, найти единомышленников, составить план тренировок. Чем лучше начнешь, тем лучше закончишь.