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Шарапова рассказала о худшем совете в жизни

00:27
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Россиянка Мария Шарапова рассказала о худшем совете в ее жизни. На данный момент в рейтинге WTA она занимает 131-е место.

— Всегда знаю, чего хочу добиться в конце, приводит слова Шараповой GoodMorningAmerica. — В любой момент пути понимаю, к чему иду. Худший совет, который я получала? Мне говорили: «Не так важно, как ты начинаешь, важнее то, как заканчиваешь». Но начало играет одну из ключевых ролей. Именно поэтому в начале карьеры нужно составить план действий. Надо приложить максимум усилий, найти единомышленников, составить план тренировок. Чем лучше начнешь, тем лучше закончишь.

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