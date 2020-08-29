Серена Уильямс скорбит в связи со смертью Боузмана. Она надевала костюм в стиле Ваканды

38-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс выразила соболезнования в связи со смертью Чедвика Боузмана. Актер, прославившийся ролью Черной Пантеры в Киновселенной Marvel, скончался от рака в возрасте 43 лет.

«Благодаря тебе миллионы людей развлекались, образовывались, находили себя, смеялись, улыбались и чувствовали вдохновения. Спасибо. Чедвик навсегда», — написала Серена Уильямс в Twitter.

В 2018 году Уильямс выступила на «Ролан Гаррос» в черном костюме, который, по ее словам, был вдохновлен Вакандой — вымышленной страной, в которой герой Боузмана был королем.