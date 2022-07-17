Теннисистка Мария Шарапова трогательно поздравила жениха

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в соцсетях поздравила жениха, британского миллионера Алекса Гилкса, с днем рождения. Вчера, 16 июля, ему исполнилось 43 года.

Шарапова опубликовала фото возлюбленного с их новорожденным сыном Теодором.

«С днем рождения, папа медвежонка (поставила эмодзи)», — написала Мария.

Жених и сын Шараповой. Соцсети

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. 35-летняя россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

20 апреля 2022 года Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.