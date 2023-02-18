Селиваненко прокомментировал поражение Кудерметовой от Свентек на турнире в Дохе

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Вероники Кудерметовой от Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA в Дохе (0:6, 1:6).

«Здесь трудно что-то сказать помимо того, что Ига сыграла в свою чемпионскую игру. У Вероники, к сожалению, сегодня не получилось ей что-либо противопоставить», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Кудерметова проиграла Свентек все три личные встречи. При этом она не выиграла в них ни одного сета.