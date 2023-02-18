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Селиваненко прокомментировал поражение Кудерметовой от Свентек на турнире в Дохе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Вероники Кудерметовой от Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA в Дохе (0:6, 1:6).

«Здесь трудно что-то сказать помимо того, что Ига сыграла в свою чемпионскую игру. У Вероники, к сожалению, сегодня не получилось ей что-либо противопоставить», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Кудерметова проиграла Свентек все три личные встречи. При этом она не выиграла в них ни одного сета.

Вероника Кудерметова. Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-shventek-pokazala-chempionskuyu-igru-protiv-kudermetovoj/
Теннис
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
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Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм
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