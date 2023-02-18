Тарпищев: «У Кудерметовой был мандраж в матче со Свентек»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Вероники Кудерметовой от Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA в Дохе (0:6, 1:6).

«Как мне кажется, у Кудерметовой был мандраж в матче со Свентек. С Игой нужно играть мощно, быстро и стабильно — все знают о ее разнообразии. Если играешь с ней на медленных скоростях, то она не дает шансов созидать. Кудерметова сразу же проиграла начало — после этого уже не обрела себя. Рабочий момент. Свентек в ближайшие два-три года будет безоговорочно первой в рейтинге. Понятно, что будет проигрывать, так как стабильно играть сложно. Но сам факт — Свентек сильнее всех», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

Кудерметова проиграла Свентек все три личные встречи. При этом она не выиграла в них ни одного сета.