Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Дохе уступила Иге Свентек из Польши со счетом 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету 25-летней россиянки один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. У 21-летней польки одна подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале первая ракетка мира встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:1