Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:54

Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Дохе уступила Иге Свентек из Польши со счетом 0:6, 1:6.

Встреча продолжалась 57 минут. На счету 25-летней россиянки один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. У 21-летней польки одна подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале первая ракетка мира встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:1

Вероника Кудерметова
Ига Свентек
3
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегула обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Дохе
Новости
RSS RSS
Все новости