Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в полуфинале турнира в Дохе уступила Иге Свентек из Польши со счетом 0:6, 1:6.
Встреча продолжалась 57 минут. На счету 25-летней россиянки один эйс, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. У 21-летней польки одна подача навылет и 5 реализованных брейк-пойнта из 6.
В финале первая ракетка мира встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 6:0, 6:1
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