Потапова обыграла Мартич и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).
В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Петру Мартич из Хорватии — 6:3, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мартич 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3
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