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Сегодня, 18:33

Потапова обыграла Мартич и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Мария Гусева
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Анастасия Потапова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 22-летняя спортсменка обыграла Петру Мартич из Хорватии — 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Потапова сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мартич 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча Кори Гауфф (США) — Вероника Кудерметова (Россия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Петра Мартич
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