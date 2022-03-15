Самсонова уступила Мартич и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе уступила хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Россиянка сделала 5 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовала один брейк-пойнт из двух. У хорватки 5 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Мартич встретится с румынкой Симоной Халеп.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Петра Мартич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия, 28) — 7:6 (8:6), 6:4