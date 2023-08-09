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Сегодня, 01:02

Самсонова сыграет против Циньвэнь во втором круге турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила в первом круге турнира в Монреале. В трех сетах она обыграла Марту Костюк из Украины — 6:2, 1:6, 6:3.

Следующей соперницей китаянки будет российская теннисистка Людмила Самсонова.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 1:6, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
Марта Костюк
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