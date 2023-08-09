Самсонова сыграет против Циньвэнь во втором круге турнира в Монреале
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила в первом круге турнира в Монреале. В трех сетах она обыграла Марту Костюк из Украины — 6:2, 1:6, 6:3.
Следующей соперницей китаянки будет российская теннисистка Людмила Самсонова.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 1:6, 6:3
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