Касаткина и Блинкова сыграют во втором круге турнира в Монреале
Россиянка Анна Блинкова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA в Монреале (Канада) — 4:6, 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 49 минут.
Блинкова за игру сделала 10 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У Шуай — 4 двойные ошибки и 4 из 15 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:2, 6:3
Новости