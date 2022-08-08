Самсонова: «Хочу показать хорошее выступление на US Open»

Российская теннисистка Людмила Самсонова после победы на турнире в Вашингтоне поделилась ожиданиями от выступления на US Open-2022.

«Победа значит для меня многое, я работала очень упорно весь месяц, это первая победа на харде, и это мечта. Я прибавила в игре за последнюю неделю и месяц. Очень важно так хорошо выступить перед US Open, где я хочу также показать хорошее выступление. Впереди у меня турниры в Торонто, Цинциннати и Кливленде», — сказала Самсонова после матча.

В финале 23-летняя россиянка обыграла Кайи Канепи из Эстонии — 4:6, 6:3, 6:3. Для Самсоновой этот титул стал вторым в карьере на турнирах WTA.