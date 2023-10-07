Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал Пекина-2023

Россиянка Людмила Самсонова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Пекине — 7:6 (9:7), 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.

Россиянка сделала за игру 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Самсонова вышла в 7 финал в карьере. Ранее она побеждала в Берлине-2021, Вашингтоне-2022, Кливленде-2022, Токио-2022.

В финале Пекина-2023 россиянка встретится с полькой Игой Свентек.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (9:7), 6:3