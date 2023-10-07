Тарпищев объяснил, за счет чего Самсонова может обыграть Свентек

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Пекине, в котором Людмила Самсонова встретится с полькой Игой Свентек. Россиянка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира — 7:6 (9:7), 6:3.

«Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке. Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме. Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна плотность игры. Потому что Свентек также как и Касаткина является одной из самых умных игроков в туре. С ней надо очень длинно играть и не давать проявлять ее лучшие качества. Скорость и плотность игры лишит ее возможности созидать. По тому, как Самсонова играет последние матчи, она, конечно, может выиграть, но для этого нужна здоровая нервная система и плотность игры», — сказал Тарпищев «СЭ».

Самсонова вышла в 7 финал в карьере. Ранее она побеждала в Берлине-2021, Вашингтоне-2022, Кливленде-2022, Токио-2022.