Самсонова обыграла Флипкенс в первом раунде турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила бельгийку Кристен Флипкенс (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Палермо (Италия).

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:4, 6:2

Кая Юван (Словения, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 2) — 1:6, 7:5, 6:4

Осеан Доден (Франция, Q) — Тамара Зиданшек (Словения) — 2:6, 6:4, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — 6:4, 6:1