Самсонова обыграла Флипкенс в первом раунде турнира в Палермо
20:26
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила бельгийку Кристен Флипкенс (6:4, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Палермо (Италия).
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:4, 6:2
Кая Юван (Словения, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 2) — 1:6, 7:5, 6:4
Осеан Доден (Франция, Q) — Тамара Зиданшек (Словения) — 2:6, 6:4, 6:4
Александра Соснович (Белоруссия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 5) — 6:4, 6:1
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