Саккари обыграла Жабер на итоговом турнире WTA. Соболенко вышла в 1/2 финала
Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над Онс Жабер из Туниса в матче итогового турнира WTA — 6:2, 6:3. Она выиграла все три матча и с первого места вышла из группы.
Таким образом, также в 1/2 финала турнира вышла Арина Соболенко из Белоруссии.
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Нэнси Ричи
Мария Саккари (Греция, 5) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:2, 6:3
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