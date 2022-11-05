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Сегодня, 04:23

Саккари обыграла Жабер на итоговом турнире WTA. Соболенко вышла в 1/2 финала

Евгений Козинов
Корреспондент
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Греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над Онс Жабер из Туниса в матче итогового турнира WTA — 6:2, 6:3. Она выиграла все три матча и с первого места вышла из группы.

Таким образом, также в 1/2 финала турнира вышла Арина Соболенко из Белоруссии.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Нэнси Ричи

Мария Саккари (Греция, 5) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:2, 6:3

Теннис
Онс Жабер
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