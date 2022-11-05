Соболенко обыграла Пегулу на итоговом турнире WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она переиграла американку Джессику Пегулу — 6:3, 7:5.

Соболенко одержала вторую победу в трех матчах. Для Пегулы это поражение стало третьим.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Нэнси Ричи

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:3, 7:5