Соболенко обыграла Пегулу на итоговом турнире WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она переиграла американку Джессику Пегулу — 6:3, 7:5.
Соболенко одержала вторую победу в трех матчах. Для Пегулы это поражение стало третьим.
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Нэнси Ричи
Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:3, 7:5
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