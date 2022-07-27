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Сегодня, 08:21

Рыбакина сфотографировалась с трофеем Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Елена Рыбакина.
Фото Соцсети

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала новый пост в соцсетях из штаб-квартиры УЕФА.

«УЕФА, большое спасибо за потрясающий опыт и теплый прием», — подписала 23-летняя спортсменка фото с кубком Лиги чемпионов.

Елена Рыбакина с кубком Лиги чемпионов. Фото Соцсети
Елена Рыбакина с кубком Лиги чемпионов.
Фото Соцсети

Рыбакина стала победительницей Уимблдона 9 июля. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса (3:6, 6:2, 6:2).

Рыбакина — уроженка Москвы. Изначально теннисистка выступала за Россию, в 2018 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять Казахстан.

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