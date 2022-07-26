Виталия Дьяченко вышла во второй тур парного разряда в Праге
Россиянка Виталия Дьяченко вышла во второй тур парного разряда в Праге.
В паре с Оксаной Калашниковой из Грузии на старте турнира они победили дуэт Хань Синьюнь (Китай) — Александра Панова (Россия) в двух сетах.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2022
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Виталия Дьяченко/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия, 2) — 6:3, 6:4
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