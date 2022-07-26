Виталия Дьяченко вышла во второй тур парного разряда в Праге

Россиянка Виталия Дьяченко вышла во второй тур парного разряда в Праге.

В паре с Оксаной Калашниковой из Грузии на старте турнира они победили дуэт Хань Синьюнь (Китай) — Александра Панова (Россия) в двух сетах.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2022

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Хань Синьюнь/Александра Панова (Китай/Россия, 2) — 6:3, 6:4