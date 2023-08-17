Свентек одержала волевую победу над Чжэн и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Полька Ига Свентек обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 3:6, 6:1, 6:1.
Проиграв в первом сете спорстменка сумела победить в следующих двух.
В четвертьфинале первая ракетка мира сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3:6, 6:1, 6:1
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