Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Допинг

Сегодня, 16:58

Халеп — об отстранении из-за допинга: «Начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду»

Халеп высказалась о временном отстранили за нарушение антидопинговых правил
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала информацию о временном отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

9-я ракетка мира сдала положительную допинг-пробу во время участия в US Open-2022. 

«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что мой тест дал положительный результат на вещество под названием роксадустат в чрезвычайно малом количестве, что стало самым большим шоком в моей жизни.

На протяжении всей моей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда всплывет наружу.

Дело не в титулах или деньгах. Речь идет о чести и о любви, которую я испытывала к теннису на протяжении последних 25 лет», — написала Халеп в своих соцсетях.

31-летняя Халеп — победительница 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Теннис
Симона Халеп
2
0
Читайте также
Касаткина и Соболенко выступят на Итоговом турнире WTA под нейтральным флагом
Американец Ниманн требует взыскать с чемпиона мира Карлсена 100 миллионов долларов
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халеп отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости