Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала информацию о временном отстранили от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

9-я ракетка мира сдала положительную допинг-пробу во время участия в US Open-2022.

«Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что мой тест дал положительный результат на вещество под названием роксадустат в чрезвычайно малом количестве, что стало самым большим шоком в моей жизни.

На протяжении всей моей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянной и преданной.

Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимала запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда всплывет наружу.

Дело не в титулах или деньгах. Речь идет о чести и о любви, которую я испытывала к теннису на протяжении последних 25 лет», — написала Халеп в своих соцсетях.