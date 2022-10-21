Халеп отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп временно отстранена за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ITIA.

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат Roxadustat. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).