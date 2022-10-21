Веснина поздравила Касаткину с отбором на Итоговый турнир: «Случайных людей там нет»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» новость о том, что Дарья Касаткина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир.

«Безусловно, каждый теннисист в начале сезона ставит перед собой цели — отобраться на Итоговый турнир и выиграть турнир «Большого шлема». Одна из этих целей достигнута, это говорит о том, что Даша провела очень успешный, стабильный сезон, потому что на Итоговом турнире случайных людей нет. Даша зарекомендовала себя в этом сезоне и стала играть стабильно на крупных турнирах, на ТБШ в том числе. Поздравляю Дашу с таким достижением, это очень круто. Надеюсь, что Вероника Кудерметова ее поддержит и тоже отберется на Итоговый в одиночном разряде», — сказала Веснина «СЭ».

Касаткина сумела вернуться в топ-10 впервые с января 2019 года. Она также установила новый карьерный максимум, в августе поднявшись на 9-ю строчку.