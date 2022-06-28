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Сегодня, 19:07

Халеп вышла во второй круг Уимблдона

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Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла чешку Каролину Мухову в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:2.

Во втором круге двукратная победительница турниров «Большого шлема» встретится с Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Симона Халеп (Румыния, 16) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:3, 6:2

Ирина Мария Бара (Румыния) — Хлоэ Паке (Франция) — 6:2, 6:4

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Джейми Фурлис (Австралия, Q) — 7:5, 6:2

Теннис
Wimbledon
Симона Халеп
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