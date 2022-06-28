Андрееску вышла во второй круг Уимблдона-2022
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Эмину Бектас в первом круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:3.
Во втором круге Андрееску встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Эмина Бектас (США, Q) — 6:1, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Коко Вандевеге (США, LL) — 7:6 (7:2), 7:5
Магдалена Фрех (Польша) — Камила Джорджи (Италия, 21) — 7:6 (7:4), 6:1
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