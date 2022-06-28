Андрееску вышла во второй круг Уимблдона-2022

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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Эмину Бектас в первом круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:3.

Во втором круге Андрееску встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада) — Эмина Бектас (США, Q) — 6:1, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Коко Вандевеге (США, LL) — 7:6 (7:2), 7:5

Магдалена Фрех (Польша) — Камила Джорджи (Италия, 21) — 7:6 (7:4), 6:1