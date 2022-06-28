Финалистка «Ролан Гаррос» Гауфф вышла во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла румынку Габриэлу Рузе в первом круге Уимблдона — 2:6, 6:3, 7:5.

Таким образом, финалистка «Ролан Гаррос» 2022 года вышла во второй круг и встретится с Михаэлой Бузарнеску (Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США) — Габриэла Рузе (Румыния) — 2:6, 6:3, 7:5

Хизер Уотсон (Великобритания) — Тамара Корпач (Германия) — 6:7 (7:9), 7:5, 6:2

Татьяна Мария (Германия) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 4:6, 6:3, 6:4